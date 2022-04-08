Mehmet Öz'ün serveti çılgınca akaryakıt şirketi bile var! Aslen nereli eşi ve çocukları

Büyük bir çiftliği var : Dr. Mehmet Öz’ün geçen yıl Okeechobee’de bir sığır ve inek çiftliği satın aldığı duyurulurken buradaki ineklerin fiyatlarının da 500 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Mehmet Öz'ün Palm Beach’te 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında değere sahip bir evi olduğu da kayıtlara geçerken, ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times da kapsamlı bir haber yayınladı.