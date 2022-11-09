DEVA ve Gelecek partilerine giden seçmen AK Parti'ye geri dönüyor! İşte son anket

AKSOY Araştırma'nın Ekim ayı anketi çıktı. 26 ilde yapılan ankete göre AK Parti’nin oylarında DEVA ve Gelecek Partisi’nden kayan seçmen nedeniyle artış var. Yani DEVA ve Gelecek Partisi'ne giden AK Parti seçmeni geri dönüyor. İki ittifak arasındaki oy farkı ise yaklaşık 2 puan.

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AK Parti'nin küskün seçmeni son dönemde atılan adımların ardından geri dönüyor. Aksoy Araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye Monitörü’nün Ekim sonuçlarını paylaştı. Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilen çalışma için 26 ilde 1537 kişiyle görüşüldü. Anketin yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile yapıldığı kaydedildi.

Aksoy Araştırma sonuçlara ilişkin “Araştırma sonuçlarına bakıldığında geride bıraktığımız aylara göre AK Parti’nin oylarında 2 puana yakın bir artış görülmekte. Bu artış anlamlı oranda DEVA ve Gelecek Partisi’ne oy veren seçmenin AK Parti’ye yönelmesinden kaynaklanmakta” ifadeleri kullanıldı.

“Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 31.7'si soruya AK Parti yanıtını verirken, yüzde 28.1'lik bir kesim ise tercihini CHP'den yana yaptı. Listenin üçüncü sırasında yüzde 13.3 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti yer aldı. HDP de yüzde 11,2 oy oranına sahip. HDP'yi yüzde 7.4 ile MHP takip etti.

Aksoy Araştırma'nın anketine katılanların verdikleri cevaplar (kararsızlar dağıtıldıktan) şöyle:

İşte partilerin geçen sene ocak ayından bu yana oy oranlarındaki değişimi...