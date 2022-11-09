BIST 4.393
DOLAR 18,60
EURO 18,77
ALTIN 1.025,32
HABER /  MEDYA

HDP'li Mithat Sancar Ak Parti'den Süleyman Soylu'nun kellesini istedi!

AK Parti - HDP buluşmasının ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıktı. Herkes MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne konuşacağını merak ederken, asıl bombayı HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Patlattı. Hadi Özışık yaptığı yorumda "Siz AK Partililerle buluştunuz diye Soylu davasından, mücadelesinden yaptığı terörle mücadelesinden vaz mı geçsin istiyorsunuz. Tanıdığım Süleyman Soylu bin yıl geçse ne size gelir ne de kirli ellerinizi sıkar" yorumunda bulundu.

Abone ol

Mithat Sancar partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, HDP-AK Parti buluşmasına değindi ve "AK Parti karar versin, Bekir Bozdağ mı sizi temsil ediyor yoksa Süleyman Soylu mu?" sorusunu yöneltti.

Sancar, Soylu'nun HDP'yle ilgili çıkışlarını hatırlattıktan sonra, ağır hakaretlerde bulundu.

Mithat Sancar'ın bu konuşması "Soylu'nun kellesini" istiyor yorumlarına neden oldu... İşte Hadi Özışık'ın yorumu...

Videonun tamamını izlemek için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Cemil Çiçek'ten flaş başörtü çıkışı! Kanun çıkartmak daha karmaşık hale getirir
Cemil Çiçek'ten flaş başörtü çıkışı! Kanun çıkartmak daha karmaşık hale getirir
Sağlık çalışanlarının beklediği haber! Yürürlüğe girdi Resmi Gazete duyurdu
Sağlık çalışanlarının beklediği haber! Yürürlüğe girdi Resmi Gazete duyurdu
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Yeni sağlık alarmı! Ölümcül 3'lü salgın başladı dikkat 3 ay sürebiliyor
Yeni sağlık alarmı! Ölümcül 3'lü salgın başladı dikkat 3 ay sürebiliyor
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Doğurduğu bebeği poşetle sokağa bıraktı! Cani annenin ifadesine bakın
Doğurduğu bebeği poşetle sokağa bıraktı! Cani annenin ifadesine bakın
DEVA ve Gelecek partilerine giden seçmen AK Parti'ye geri dönüyor! İşte son anket
DEVA ve Gelecek partilerine giden seçmen AK Parti'ye geri dönüyor! İşte son anket
Rakamlar belli oldu: Rekor kıran loto ikramiyesi sahibini buldu!
Rakamlar belli oldu: Rekor kıran loto ikramiyesi sahibini buldu!
ABD seçim sonuçları bomba Türk adayı Doktor Mehmet Öz büyük şok yaşadı! Joe Biden yıkıldı
ABD seçim sonuçları bomba Türk adayı Doktor Mehmet Öz büyük şok yaşadı! Joe Biden yıkıldı
Kuduz olan çocuk ölecek dedi doktorun konuşması kriz çıkardı!
Kuduz olan çocuk ölecek dedi doktorun konuşması kriz çıkardı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret için ilk adım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret için ilk adım