HDP'li Mithat Sancar Ak Parti'den Süleyman Soylu'nun kellesini istedi!

AK Parti - HDP buluşmasının ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıktı. Herkes MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ne konuşacağını merak ederken, asıl bombayı HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Patlattı. Hadi Özışık yaptığı yorumda "Siz AK Partililerle buluştunuz diye Soylu davasından, mücadelesinden yaptığı terörle mücadelesinden vaz mı geçsin istiyorsunuz. Tanıdığım Süleyman Soylu bin yıl geçse ne size gelir ne de kirli ellerinizi sıkar" yorumunda bulundu.

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Mithat Sancar partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, HDP-AK Parti buluşmasına değindi ve "AK Parti karar versin, Bekir Bozdağ mı sizi temsil ediyor yoksa Süleyman Soylu mu?" sorusunu yöneltti.

Sancar, Soylu'nun HDP'yle ilgili çıkışlarını hatırlattıktan sonra, ağır hakaretlerde bulundu.

Mithat Sancar'ın bu konuşması "Soylu'nun kellesini" istiyor yorumlarına neden oldu... İşte Hadi Özışık'ın yorumu...

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