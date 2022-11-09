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Sağlık çalışanlarının beklediği haber! Yürürlüğe girdi Resmi Gazete duyurdu

Sağlık çalışanlarının beklediği haber! Yürürlüğe girdi Resmi Gazete duyurdu

Milyonlarca sağlık çalışanının heyecanla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı'nın yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ile eczacılar teşvik kapsamına alındı. Söz konusu sağlık çalışanlarının taban ve teşvik ödeme oranları da belli oldu.
"Beyaz Reform" ile sağlık çalışanlarının beklentileri karşılanmaya devam ediyor.

Yeni ek ödeme yönetmeliği ile birlikte hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli de teşvik kapsamına alındı.

Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde görev yapan profesör, doçent ve eğitim görevlileri ilgili branşları oranında ek ödeme alacak.

112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi uygulama kapsamında yer alacak.

Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve evde sağlık hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler için de ek ödeme oranı Resmi Gazete'de açıklandı.

İlk ve acil yardım kliniklerinde acil servis polikliniklerinde görev yapan pratisyen tabipler de kapsama alındı.

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