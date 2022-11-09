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TBMM'de çekiçli protestoya 10 bin TL'lik fatura

TBMM'de çekiçli protestoya 10 bin TL'lik fatura

CHP'li Burak Erbay'a 10 bin lira fatura çıkarıldı. Erbay, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde çekiçle telefon kırarak protesto yapmıştı

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Dezenformasyon ile Mücadele Yasasını protesto etmek için Genel Kurul'da çekiçle telefon kıran CHP'li Burak Erbay'a kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin liralık fatura çıkarıldı. Telefonun altına mermer ve sünger koyduğunu belirten Burak Erbay ise kararın dayanaksız olduğunu söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, 13 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıktı. Özellikle hapis cezasını düzenleyen 29'ncu maddeyi protesto etmek için yanında getirdiği çekiçle cep telefonu kırdı. Erbay'ın protestosuna AK Parti ve MHP'den tepki geldi, ceza alması gerektiği ifade edildi.

Protestodan yaklaşık 3 hafta sonra, Burak Erbay'a 10 bin liralık bir fatura çıkarıldı. Habertürk'e konuşan CHP'li Burak Erbay, Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından kendisine yazı yollandığını ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin lira talep edildiğini söyledi.

Bilirkişi raporu ne diyor?

Tutanak tutulduğunu belirten ERBAY, bilirkişi olarak da bir marangozdan imza alındığını kaydetti.
Telefonu çekiçle kırarken, altına mermer ve sünger koyduğunu belirten CHP'li vekil, kürsüye herhangi bir zarar vermediğini ifade etti. 10 Bin liralık talebin dayanıksız olduğunu kaydeden Burak Erbay, itiraz etmeye hazırlanıyor.

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