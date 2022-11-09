Hakan Şükür Saadet Partisi'nin kanalı TV5'e çıktı ortalık karıştı! Fethullah'ı terket gel malını verelim

Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi'nin kanalı TV5'e Hakan Şükür çıkarıldı. FETÖ firarisi Hakan Şükür Düşünme Vakti isimli programda kendini aklamaya çalıştı. TV5 kanalındaki canlı yayın büyük tepki çekerken, 'Erbakan'ın kemikleri sızladı' yorumları geldi. TV5 kanalı Necmettin Erbakan kurmuştu, kanal Saadet Partisi'nin kontrolünde. Hakan Şükür yayında kendisine yapılan teklifi anlattı. RTÜK ise TV5 kanalı hakkında bu canlı yayın sebebiyle inceleme başlattı.

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Saadet Partisi'nin yayın organı Tv5 firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkardı. Büyük tepki çeken yayın için RTÜK TV5 kanalı hakkında soruşturma başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hakan Şükür twitter hesabından “Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır” diye yazdı.

Hakan Şükür'ü övdü

TV5 kanalındaki Hakan Şükür yayını sunucunun güzellemesi ile de tepki çekti. 'Düşünme Vakti' isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Hakan Şükür'ü "Çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum." diyerek lanse etti.

TV5 kanalına tepki yağdı

Necmettin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi yayın organı TV5'e Hakan Şükür'ün çıkarılması büyük tepki çekti. Sosyal medyada Tv5'e yönelik 'Erbakan'ın kemiklerini sızlattılar' yorumları gelirken, canlı yayında Hakan Şükür'ün bir iddiası da gündem oldu.

Hakan Şükür teklif almış

Hakan Şükür, Fethullah Gülen'den kurtulup ülkeye gelmesi için kendisine teklif geldiğini öne sürdü. Hakan Şükür'ün iddiası şöyle:

-"Ben açık ve net konuşacağım, bir arkadaşınız sizi arıyor, ülkenin cumhurbaşkanının kardeşiyle birlikte arıyor. Onlardan kurtul, gel, her şeyini geri versin. İki kelime söyle yeter, özel uçak gönderelim. Şimdi siz bundan ne anlarsınız?

Böyle bir teklifi kabul etmem

-Ben suçluyum, ortada bir suç var, birisi bu suçu affedebiliyor. Benim alın terimle kazandığım, ülkeme yatırdığım, Man Adası'na değil, ülkeme yatırdığım imkanlarımı bana geri verecek... Ben böyle bir şeyi kabul etmem. İsmim sembol olarak, korkutma aracı olarak kullanılıyor. Ben ne yaptım, benim suçum ne?"