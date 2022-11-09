Kripto paranın dahi çocuğu duvara tosladı! Bir gecede 14,6 milyar dolar kaybetti

Bu sabah itibarıyla FTT'deki yüzde 73'lük düşüşün de etkisiyle bugüne kadar hep 'kriptonun dahi çocuğu' olarak lanse edilen 30 yaşındaki Bankman-Fried'ın serveti 1 milyar doların altına geriledi. Böylece 'milyarder' unvanını kaybetmiş oldu.

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FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, Binance CEO’su Changpen Zhao arasında yaşanan rekabet 15 milyar doların üstünde servete sahip olduğu düşünülen San Bankman-Fried’in milyarder ünvanını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Dünyanın en büyük kripto varlık alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’nun, Binance’in elindeki tüm FTT tokenlarını satacağını açıklaması ile başlayan olaylar zinciri sonucunda, FTX’in likidite sorunu yaşadığı ortaya çıkmış, FTX’in kendi tokenı FTT bir günde yüzde 75’in üzerinde değer kaybetmiş ve Binance’in FTX’i satın almasını içeren fakat bağlayıcı olmayan bir anlaşma yapılmıştı.

Şirketinin likidite sorunu yaşadığı ortaya çıkmadan önce, tahmini 15,2 milyar dolar toplam malvarlığına sahip olan Bankman-Fried, Binance ile FTX arasındaki olaylar sonucunda bir gün içinde 14,6 milyar dolar kaybetti. Milyarder unvanını kaybeden Bankman-Fried’in adı, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden de silindi.