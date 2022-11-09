Bakan Kurum'dan konut müjdesi! 60 bin konutu tamamlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.

"2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe sunumunda yaptığı açıklamada, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek" dedi.

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasına 8 milyon başvuru arasından 5 milyon 135 bin kişinin kuraya katılma hakkı kazandığı söyleyerek, "2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar" açıklamasında bulundu.