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Ekmeğin 7.5 lira olacağı konuşuluyor! Fırıncılar Odası Başkanı zam iddiasına son noktayı koydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekmeğin 7.5 lira olacağı konuşuluyor! Fırıncılar Odası Başkanı zam iddiasına son noktayı koydu

İSTANBUL'da 5 liradan satılan ekmeğin 7.5 lira olacağı iddiaları var. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, zam iddialarına son noktayı koydu.

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"İstanbul'da ekmek 7.50 TL mi olacak?" sorusunun cevabı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı iddialara açıklık getirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7.50 TL olacak denilmesi gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı. 

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