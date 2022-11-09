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Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı

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Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dünü yükselişle tamamlayan ve güne aynı şekilde başlayan gram altın 1000 lirayı aştı. Analistler ne diyor? İşte 9 Kasım altında son durum

Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.020,1 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, 9 Kasım yani bugün 1.023 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı

Altının ons fiyatı şu sıralarda 1.710 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

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Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı

Analistler, yatırımcıların ABD'deki Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi temkinli hareket ettiğini bildirdi.

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Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı

Analistler altının ons fiyatında 1.680 ve 1.640 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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