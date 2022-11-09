Dolarla birlikte altın da fırladı! 9 Kasım altın fiyatları şoke etti gram 1000 lirayı aştı
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dünü yükselişle tamamlayan ve güne aynı şekilde başlayan gram altın 1000 lirayı aştı. Analistler ne diyor? İşte 9 Kasım altında son durum
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.020,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 9 Kasım yani bugün 1.023 lira seviyesinde işlem görüyor.
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Altının ons fiyatı şu sıralarda 1.710 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.
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Analistler, yatırımcıların ABD'deki Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi temkinli hareket ettiğini bildirdi.
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Analistler altının ons fiyatında 1.680 ve 1.640 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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