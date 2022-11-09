Kocasına mesaj atan kadını görünce çıldırdı Hanife ağzını bozdu "Hayat kadını olduğun için..."
İzdivaç programlarına katılmasıyla ünlenen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Hanife Gürdal, 2019 yılında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi. Bir kadının eşi Kemal Ayvaz'a mesaj yolladığını söyleyen Gürdal, sinirlerine hakim olamadı. "Sizin gibi metresler" diyen gelin adayı mesaj atan kişiye adeta öfke kustu.
Başörtüsünü çıkarması tartışmalara konu olan gelin adayı Hanife Gürdal, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde adından çokça söz ettiriyor. Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğini sürdüren Hanife, eşine gelen mesajı görünce sinir küpüne döndü.
"Bir hayat kadını kocama mesaj atıyor"
Instagram'dan paylaşım yapan Hanife, "Bir hayat kadını kocama mesaj atıyor. Ben de kocama mesaj atıldığı için sinirlenip, kendisine mesaj atıyorum. 'O kadar söyledim, bana yazmayacaktı' diyor.
"Hayat kadını olduğun için..."
Hayat kadını olduğun için, beni kendine muhatap etmeye çalıştın. Ben onu da çok net anlıyorum. Kemal'e şey yazıyor, 'Müsait misin? Bir sesini duyayım.' ben bunları görünce bunlar için mesaj attım" dedi.
'Senin kocan bana yazıyor'
Duruma oldukça sinirlenen gelin adayı şöyle devam etti: Kemal de diyor ki, geçenlerde ameliyat olmuş, geçmiş olsun demiş. Kadın da bana 'senin kocan bana yazıyor' diyor. Sen yuva bozmaya çalışıyorsun.