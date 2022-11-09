Bu sözler olay! Meral Akşener AKP ile görüşen HDP'yi bitirdi: Millet İttifakı karışacak

ANKARA HDP - AK Parti görüşmesini konuşuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli dün parti grubunda ters köşeye yatırıp görüşmeyi olumlu ve yerinde bulmuştu. Bugün gözler İYİ Parti grubuna Meral Akşener'e döndü. Millet İttifakı'nın dışardaki ortağı olan HDP'nin AK Parti ile görüşmesine Meral Akşener çok sinirlendi. Meral Akşener doğrudan HDP'yi hedef aldı 'zerre kadar utanmadınız mı' dedi.

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AK Parti'nin HDP buluşması Ankara gündeminin ilk sırasındaki yerini konuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu görüşme için ortalığı yıkar denilirken, Bahçeli ters köşe yapmıştı. Bugün gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e döndü. Meral Akşener parti grubunda öyle şeyler söyledi ki Millet İttifakı'na dışardan destek veren HDP karışacak.

Meral Akşener olay yaratan görüşme için HDP'yi de hedef aldı. İYİ Parti grubunda konuşan Meral Akşener şunları söyledi:

-Ve beklenen nihayet gerçekleşti! “Açılımcılar kumpanyası” yeniden seyircisiyle buluşuyor! Kumpanyacılar en sonunda merdiven altlarında yürüttükler sufle çalışmasını bırakıp kamuoyuna resim verme aşamasına geldiler.

Ne diyelim Allah bozmasın...

-Zaten hiç ayrılmadılar ki… Zaten hiç küsmediler ki… Çünkü onlar birbirine kalple bağlı, ruhla bağlı, zihinle bağlı. Dahası onlar birbirine Omerta yasalarıyla bağlı. Onlar birbirine, uzattıkları kırmızı karanfillerle bağlı… Evet, belli ki, “Açılımcılar kumpanyası” yeniden seyircisiyle buluşuyor. Ak Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın.

Meral Akşener'in her satırı olay konuşması - Video

Fellik fellik ararken buldular

- Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir süredir fellik fellik, bir arayış halindeydi. Arıyordu, tarıyordu, bir türlü bulamıyordu. Sonunda muradına ermiş. 6’lı masanın sağında, solunda, altında ararken; kendisi nihayet HDP’yi kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş.

-Sayın Erdoğan için PKK’yla masaya oturmak ile PKK’ya karşı mücadele etmek arasında ideolojik bir fark yok. Çünkü onun tek bir ideolojisi var; o da, 'iktidarda' kalmak. Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan’a, iktidarı müjdeleyen şey, açılım süreci olsaydı; geçtim HDP’yi, bugün, PKK’yla müttefik olurdu.

AK PARTİ - HDP BULUŞMASI Ak Parti ve HDP’yi bir masanın etrafında buluşturan bu tablo, İYİ Parti’nin tarihin doğru tarafında durduğunu göstermesi bakımından da oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP’liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle faili meçhulcülükle, suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi, Allah büyük. İYİ Parti’yi yaftalayanlarla İYİ Parti’yi izole etmeye çalışanlar nihayet aynı kampta buluştu. AK Partililer de HDP'liler de hiç utanmadı

- Ak Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri, Ak Parti ile aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi… İlkeler bahane at pazarlığı şahane

- Demek ki neymiş? İki taraf için de ilkeler, değerler hikâye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık. Tüm bu ilkesiz siyaset sirkinin ortasında; Bizim İYİ Parti olarak; tavrımız da, duruşumuz da, anlayışımız da, en başından beri nettir. Kim ne derse desin, net olmaya da devam edecektir.

Biz bu ülkenin gerçek demokratlarıyız

- Ayrıca bu tezgâha ses çıkartan herkesi 'faşist' damgasıyla yaftalamaya alışanlara da buradan seslenmek istiyorum. Biz bu ülkenin gerçek demokratlarıyız! Gerçek vatanseverleriyiz! Gerçek milliyetçileriyiz! Dolayısıyla Kürtlere de Türklere de birer maraba gözüyle bakarak onların oyunu cebine atıp, pazarlık edenlerin sözleri, zerre umurumuzda değildir. Biz, er ya da geç bu ucube sistemi, tüm açık ve gizli işbirlikçileri ile birlikte, deşifre edeceğiz. Ve Allah’ın izni, milletimizin de teveccühüyle, bu gölge tiyatrosunu, sandıkta alaşağı edeceğiz! Bu da böyle biline…"