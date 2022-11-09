BIST 4.419
DOLAR 18,60
EURO 18,74
ALTIN 1.022,53
HABER /  GÜNCEL

Kayıp emekli uzman çavuştan kötü haber geldi! Her yerde aranıyordu

Kayıp emekli uzman çavuştan kötü haber geldi! Her yerde aranıyordu

Denizli'de, boş arazide kanlar içinde kişiyi gören vatandaşın ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Başından vurulduğu belirlenin kişinin, kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğu tespit edildi

Abone ol

Denizli'de, boş arazide başından vurulmuş halde bulunan kişinin, kayıp olarak emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğu belirlendi.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yola yakın boş arazide gezen vatandaş, elinde silah olan yüzü kanlı birini hareketsiz görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlilerinin kontrolünde kişinin başından vurularak hayatını kaybettiği belirledi.

Kayıp uzman çavuşa ait olduğu belirlendi 

Yapılan incelemede, cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışmalar yaptığı sırada acı haberi duyan Erdoğan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İki çocuğu olduğu öğrenilen emekli uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Resmen başladı! Twitter'da 'resmi etiket' dönemi kimler sahip olabilecek?
Resmen başladı! Twitter'da 'resmi etiket' dönemi kimler sahip olabilecek?
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Göl iskeleden 18 cm uzaklaştı
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü! Göl iskeleden 18 cm uzaklaştı
12 Kasım'da büyük tatbikat nasıl olacak AFAD Başkanı bir bir anlattı! Siren çalacak mı?
12 Kasım'da büyük tatbikat nasıl olacak AFAD Başkanı bir bir anlattı! Siren çalacak mı?
Bu sözler olay! Meral Akşener AKP ile görüşen HDP'yi bitirdi: Millet İttifakı karışacak
Bu sözler olay! Meral Akşener AKP ile görüşen HDP'yi bitirdi: Millet İttifakı karışacak
Ekmeğin 7.5 lira olacağı konuşuluyor! Fırıncılar Odası Başkanı zam iddiasına son noktayı koydu
Ekmeğin 7.5 lira olacağı konuşuluyor! Fırıncılar Odası Başkanı zam iddiasına son noktayı koydu
Kripto paranın dahi çocuğu duvara tosladı! Bir gecede 14,6 milyar dolar kaybetti
Kripto paranın dahi çocuğu duvara tosladı! Bir gecede 14,6 milyar dolar kaybetti
Bakan Kurum'dan konut müjdesi! 60 bin konutu tamamlayacağız
Bakan Kurum'dan konut müjdesi! 60 bin konutu tamamlayacağız