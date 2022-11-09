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Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

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Tek katlı evde yaşayan Mehmet Demirci, evin giriş kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu.

Eve giren Demirci'nin yakınları, eşi Esma Demirci'nin de hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

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