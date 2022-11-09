"Ekmek aptal toplumların gıdası" diyen Cihan Kolivar tutuklandı

Katıldığı canlı yayında ekmek hakkındaki skandal ifadeleri ile tepki çeken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar dün gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre Kolivar tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen Kolivar tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar'ın emniyete verdiği ifadeler ortaya çıktı. Cihan Kolivar, ifadesinde “Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim” dedi.