Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın dönüş tarihi belli oldu!

Ayak parmağındaki sakatlık sebebiyle ABD’de ameliyat olan Rachid Ghezzal'ın Dünya Kupası arası sonrasında takıma katılması bekleniyor.

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Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, dün ABD’de ameliyat oldu. Yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşmuştu. Trabzonspor ile oynanan maçta yeniden sakatlanan Ghezzal için ameliyat kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından yaşadığı ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sonrası Fenerbahçe müsabakası ile takımımıza dönmüştü. Fenerbahçe maçı sonrası ağrılarının kısmen devam etmesi ve destekleyici tüm tedavi yöntemlerinin uygulanmasına rağmen mevcut durumunun sahada yeterli performansı göstermesini engellediğini ifade etmesi üzerine Rachid Ghezzal’a cerrahi tedavi uygulanması kararı alınmıştır” denildi.