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Bakan Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Çimkent Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış törenine katılmak üzere geldiği Kazakistan’da Ahıska Türkleri ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çimkent'te vatandaşlarımız, iş insanlarımız, yıllar önce yurtlarından edilmiş ve Kazakistan'a yerleşmiş Ahıskalı kardeşlerimizle bir araya geldik, hasret giderdik. Ahıska Türklerinin her daim yanlarında olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz. Türk dünyası birlikte güçlü” dedi.

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