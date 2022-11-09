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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Sait Özdemir idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüj bariyerlerine çarparak durabildi. Bariyerlerin adeta ok gibi saplandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Özdemir, yaralandı.

Özdemir, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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