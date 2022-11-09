İSO'da başkan yeniden Erdal Bahçıvan oldu! Erdal Bahçıvan kimdir aslen nereli?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) başkanlık seçiminde Erdal Bahçıvan yeniden başkan seçildi. Sonucun ardından Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Bahçıvan "Kaliteli bir rekabet yaşadık. Beni en çok sevindiren 130 Meclis üyemizin yüzde 100 katılımıyla yapılan bir seçim olmasıydı. Yeni dönemin Türkiye sanayisi için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

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İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Erdal Bahçıvan ile Adnan Dalgakıran seçime girdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı'na mevcut başkan Erdal Bahçıvan oy çoğunluğuyla yeniden seçildi.

İSO'da Erdal Bahçıvan 74 oyla yeniden başkan seçildi, Dalgakıran 54 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Bahçıvan "Kaliteli bir rekabet yaşadık. Beni en çok sevindiren 130 Meclis üyemizin yüzde 100 katılımıyla yapılan bir seçim olmasıydı. Yeni dönemin Türkiye sanayisi için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Bahçıvan sözlerini "artık görev yapma zamanı, seçimi bitirdik. Bugün rekabeti içinde olan arkadaşlar yarından sonra birlikte çalışarak İSO'ya değer kaymak için adımlar atacaktır." şeklinde sürdürdü. Bahçıvan yönetimin iç programının birkaç gün içinde açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Yönetim kurulu listesinde kimler var?

Bahçıvan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

İrfan Özhamaratlı, Kemal Akar, Cemal Keleş, Sultan Tepe, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Faruk Sarı, Murat Çökmez.

Yönetim kurulu yedek üyeleri: Kenan Baytaş, Saadettin Kaşıkırık, Yalçın Çağlar, Suat Öztürk, Mehmet Şenocak, Aydın Aslandağ, Fuat Küçük, Adem Genç, Kerim Çolakoğlu ve Abdurrahman Uzun.

Erdal Bahçıvan kim?

1963 yılında İstanbul’da doğan Erdal Bahçıvan, Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren aile şirketi olan Bahçıvan Gıda’da çalışmış olan Erdal Bahçıvan, halen Bahçıvan Gıda Genel Müdürü’dür. 1987 yılından bu yana İSO Meclis Üyesi olan Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyesi (1989 - 1997), İSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1993 -1997), İSO Meclis Başkan Yardımcısı (2001-2005) ve İSO Meclis Başkanı (2009 - 2013) görevlerinde bulundu. 2013 Mayıs ayındaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2004-2010 yılları arasında SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Erdal Bahçıvan evli ve iki çocuk babasıdır.