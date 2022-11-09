CHP'den bomba HDP çıkışı! "HDP'yi kapatmak insanlara 'dağa çıkın' demektir'

AK Parti ile HDP arasında görüşme gündemde iken CHP'den flaş bir HDP çıkışı geldi. "HDP'yi kapatmak insanlara 'dağa gidin' demektir" diyen CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "HDP, 'Kürt meselesi dağda değil Ankara'da çözülsün' yönteminin temsilcisidir" iddiasında bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti’nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği HDP ile görüşmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Son derece doğal ve doğrudur” açıklamasına ilişkin “Partinin kapatılması gerektiğini söyleyip yanlış yapıyordu, inşallah yanlışından dönmüştür” dedi. HDP’nin Kürt meselesinin demokratik yollarla TBMM'de konuşarak çözülmesini istediğini ifade eden Bekaroğlu, “HDP'yi kapatmak insanlara 'dağa gidin' demektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan her zaman pragmatisttir

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başörtüsü teklifi konusundaki referandum önerisi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesine yönelik değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Bekaroğlu, "Erdoğan'ın siyasi yaşamı boyunca pragmatist davrandığını ve çelişkili hareket ettiğini" öne sürdü.

Bahçeli umarım yanlıştan dönmüştür

Bekaroğlu, Bahçeli'nin AKP-HDP görüşmesine ilişkin söylemini doğru bulduğunu vurgulayarak, "Partinin kapatılması gerektiğini söyleyip yanlış yapıyordu, inşallah yanlışından dönmüştür. HDP, Kürt meselesinin demokratik yollarla TBMM'de konuşarak çözülmesinin ifadesidir. HDP, 'Kürt meselesi dağda değil de Ankara'da çözülsün' yönteminin temsilcisidir. HDP'yi kapatmak insanlara 'dağa gidin' demektir." görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu'nun iddiası doğru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "uyuşturucu ticaretiyle cari açığın kapatılmak istendiği" sözlerinin gerçeği yansıttığını söyledi. "Türkiye, Burkina Faso, Senegal, Uganda, Tanzanya ile gri listede"

"İktidarın, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede eksiklikleri nedeniyle Türkiye ekonomisinin zarar gördüğünü" iddia eden Bekaroğlu, "Türkiye, Burkina Faso, Senegal, Uganda, Tanzanya ile gri listede. Kredi notumuzun düşmesinin en temel nedeni budur. Yüzde 4 ile borçlanacağımıza yüzde 10 ile borçlanıyoruz. Net hata noksan bizim gibi bir ekonomide yılda 100 milyon doları geçmez, şu anda 30 milyar dolara yaklaşmış." sözlerini sarf etti.

Bekaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olacağı ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik adaylık iddialarının sorulması üzerine, adaylarının, Altılı Masa'nın mutabakatıyla belirleneceğini; CHP'li belediye başkanlarının da aday olma yönünde söylemleri bulunmadığını belirtti.