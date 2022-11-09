Cübbeli Ahmet Hoca: CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tv100'de katıldığı programda CHP'yi ve sol kesimi eleştirdi. Ünlü, "CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış" ifadelerini kullandı.Abone ol
Gazeteci Şaban Sevinç'in solcular hakkındaki açıklamalarını hatırlattığı Ünlü, "Ben CHP adını anmadım ama CHP, Atatürk'ün partisi olmaktan çıkmış. Kurucu parti olma vasfını çoktan yitirmiş" dedi.
Ünlü, kendisine "Solculara büyük haksızlık yapıyorsunuz. Solcular bu ülkede ağır bedeller ödediler vatansever oldukları için..." hatırlatmasında bulunan Barış Yarkadaş'a ise "Ben bütün solcuları demiyorum, ben orada isim vermişim ‘Devlete seri katil’ diyen bir ekip var ben o ekipten bahsediyorum. Ben burada CHP demedim, tüm solcuları demedim" ifadelerini kullandı.
Brezilya'daki solcularla ilgili ne demişti?
Brezilya'da seçimleri solcu Luiz Inácio Lula da Silva'nın kazanmasına Türkiye'deki solcuların "sevindiğini" belirten Ahmet Mahmut Ünlü “Brezilya’da solcular kazanıyor buradaki solcular seviniyor ‘yakında biz de kazanacağız’ diye. N.h kazanırsınız. Siz Brezilya’nın solcusu gibi değilsiniz ki sizde her yol var. HDP’cilik var PKK’cılık var DHKPC’lik var ondan sonra 'solcuyuz solcuyuz'. Sosyalistim mosyalistim. Sosyalistsen bir ekmeği yarıya böl de komşuna ver. Ben de diyeyim ki fakire fukaraya acıyor. Sen olmuşsun eşkıya evinde bomba çıkıyor. Milleti öldürecek sosyalist olmuş. Bana mı yutturacaksınız.” ifadelerini kullanmıştı.