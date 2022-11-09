Cumhur İttifakı'nın oy oranı kaç? AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber canlı yayınında, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güncel oy oranlarını açıkladı. .

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Türkiye, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu her fırsatta açıklanırken, muhalefet kanadında ise adaylık üzerinden derin bir kaos yaşanıyor.

Muhalefet partileri birbirini yerken; Cumhur İttifakı, Erdoğan önderliğinde gerek küresel gerekse bölgesel olarak bütün krizleri bir bir çözüme kavuşturuyor. Söz konusu gelişmeler de anket sonuçlarına yansıyor.

Cumhur ittifakı'nın oyunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güncel oy oranlarını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının AK Parti'den fazla olduğunu söyleyen Şen, "AK Parti'nin oyu 2 aydır yüzde 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin üzerindeyiz." dedi.

Şen, Başkan Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 52 olduğunu ifade etti.

Şen'in güncel anket sonuçlarına ilişkin A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde 41 küsür demiştim, küsür 41.9'du yuvarlayıp 42 demiştik. Siyaset hep kavga işi değil biraz da nükte işi, 'küsüratımızı muhalefete hediye ediyorum' demiştim, medyaya yansımıştı. 2 aydır da oyumuz 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımızdan yüzde 50'nin üzerindeyiz.

"Erdoğan'ın küresel rolü nedeniyle oyu arttı"

Cumhurbaşkanımız ise yüzde 52 oy oranına sahip. AK Parti'den daha yüksek. Özellikle son dönemdeki küresel liderliği de bunu besliyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Erdoğan'ın liderliği yeni bir mertebeye evrildi. Salgın, küresel kriz ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yeni bir tekamül seviyesi yakalandı, bir bölgesel ve aynı zamanda küresel lider. Cumhurbaşkanımız dünyadaki liderleden çok fazla ilgi görüyor.

"Erdoğan dünyada en çok konuşulan kişi oluyor"

Baktığınızda zaman zaman 1 numara oluyor. O küresel liderlik oyunu yüzde 52'lerde tutuyor. Birkaç defa 50'nin altında gördük ama hep 50'nin üzerinde. Level artırmış oldu. Birleşmiş Milletler'in çözmesi gereken tahıl krizi ve esir takası gibi konuları çözdü. Baş aktör Erdoğan. Bu liderliği sorduğumuzda memnuniyet oranı yüzde 80'i buluyor.