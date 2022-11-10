Aslı Baykal CHP'yi topa tuttu! CHP gayri milli bir pozisyona geldi! Yeni parti kuracak mı?

DENİZ Baykal'ın CHP'den istifa eden kızı Aslı Baykal, partinin 'ciddi bir savrulma yaşadığını' ve 'laikliği savunmaktan uzaklaştığını' söyledi. Baykal, CHP'yi 'gayri milli bir pozisyona' gelmekle de eleştirdi. Aslı Baykal yeni bir parti kurup kurmayacağıyla ilgili de konuştu.

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CHP'nin eski Genel Başkanı ve mevcut Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP üyeliğinden istifa etmişti. Aslı Baykal, istifasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. 31 Ekim'de sosyal medya hesabından "Siyasi parti üyeliğiniz sonladırılmıştır" yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, bir gazetecinin "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

CHP ulus aşırı İslamcı oluşumlara alan açtı

İstifasının üzerinden geçen iki haftanın ardından MASA'dan Mustafa Aksoy'a konuşan Baykal, 'politik manevraları ve karar alma süreçleri' üzerinden CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Atatürkçülerin CHP'de temsil zeminini yitirdiğini ve laikliği savunan bir parti olmaktan çıktığını savunan Baykal, CHP'nin 'ulus aşırı İslamcı görünümlü oluşumlara' alan açtığını söyledi.

Altılı Masa ve Said Nursi eleştirisi

CHP'yi 'tren' olarak nitelendiren Baykal, Altılı Masa'ya ilişkin de eleştirilerini dile getirdi. Baykal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Türkiye’nin Said-i Nursi modeline ihtiyacı var" sözlerine dikkat çekerek, bu sözlerin ne iktidar partisi ne de Atatürkçüler tarafından 'hazmedilebilir' bir durum olmadığını ifade etti.

CHP merkez parti taklidinden öteye gidemiyor

CHP'yi 'milli değerleri hissetmemek' ve 'gayri milli odaklarla diyalog kurmak' ile eleştiren Baykal, CHP'nin gelecek için umut vermediğini kaydetti. Baykal, CHP'nin değişim kavrayışını ise 'tarihsel mirasın reddi, ideolojik boşluk ve cemaatlere yaranma' olarak tanımladı. CHP'nin her seçmene 'yaranmaya' çalıştığı için 'çelişkili' mesajlar verdiğini savunan Baykal, CHP'nin 'merkez parti taklidinden öteye gidemediğini' söyledi. Baykal, CHP'nin siyasi rengini kaybetmeye başladığını öne sürerek, "Bu siyaset formu CHP’yi kimliksiz bir yapıya büründürmüş ve sığ politikaların mahkûmu haline getirmiştir" dedi.

Helalleşme, CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma

Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' girişimini ise 'eskinin reddi' ve 'CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma' olarak yorumladı. Helalleşme girişimini CHP'nin parti politikalarından dolayı 'özür dileme' hareketi olarak ifade eden Baykal, "Geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan CHP’nin temel siyaseti için özür dileyip bunu yok saymak hafızayı silmektir" diye kaydetti.

Gayri milli bir pozisyona geldi

CHP’nin ciddi bir savrulma yaşadığını belirten Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP’nin gayri millî bir pozisyona gelmesidir” dedi. Baykal, CHP'nin iki yıl boyunca kurultayı toplamamasını 'farklı seslere, çözüm önerilerine kulak tıkamak' olarak değerlendirdi. Baykal, bahsettiği bu anlayışı ise 'anti-demokratik' olarak niteledi.

CHP'nin bugünkü yükünü taşımaktan utandım

'CHP'nin bugünkü yükünü taşımaktan utandığını' söyleyen Baykal, Atatürk’ün partisi olarak bilinen siyasi mirasın artık geçmişte kaldığını öne sürdü. Baykal, 'CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumların Atatürk'ün mirasını taşıyamayacağını' dile getirerek, "Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı’nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır" ifadesini kullandı.

"Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç yok"

Baykal, Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını da savunarak, CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını ve istifasının temel sebebinin bu olduğuna dikkat çekti.