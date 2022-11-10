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Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti

Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti

VAN ve Bitlis güne depremle başladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van Gölü’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Van ve Bitlis depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.57 sıralarında merkez üssü Van Gölü olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise Bitlis'te saat 06:08'de 4,0 büyüklüğünde, saat 07.57'de ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 
İki depremin de merkez üssü Bitlis'in Ahlat olarak açıklandı.

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