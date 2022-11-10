Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti

VAN ve Bitlis güne depremle başladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Van Gölü’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Van ve Bitlis depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.57 sıralarında merkez üssü Van Gölü olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise Bitlis'te saat 06:08'de 4,0 büyüklüğünde, saat 07.57'de ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İki depremin de merkez üssü Bitlis'in Ahlat olarak açıklandı.