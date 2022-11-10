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Eniştesini av tüfeğiyle kafasından vurdu! Ölsün diye başında bekledi

Eniştesini av tüfeğiyle kafasından vurdu! Ölsün diye başında bekledi

Duyanların kanını donduran korkunç olay Mersin'in Tarsus ilçesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Aile kavgası sokağa taştı ve O.M teyzesinin kocası Halit A.'ya av tüfeği ile vurdu.

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MERSİN'de dün akşam yaşanan olay bu kadar da olmaz dedirtti. Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

O.M., sokakta yürüyen teyzesinin kocası Halit A.'ya av tüfeğiyle ateş açarak, yaraladı.

Silahla başında bekledi polisi görünce kaçtı

Saçmaların isabet ettiği Halit A. kanlar içinde yere yığılırken, O.M. ise elindeki silahla bir müddet başında bekledi. Çevredekilerden 112'yi aramalarını isteyen şüpheli, daha sonra polisin geldiğini fark edince tüfeği atıp, olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin, yaralının başında beklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaralının durumu ağır

Ağır yaralanan Halit A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis, O.M.'yi fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldı.

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