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Faciadan dönüldü! LPG yüklü tanker bariyerleri aşıp kaza yaptı

Faciadan dönüldü! LPG yüklü tanker bariyerleri aşıp kaza yaptı

Kocaeli'de LPG yüklü tanker bariyerleri aşarak yan yola girdi. Kazada tankerin patlamaması büyük bir faciayı yaşanmasını önledi.

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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ovacık Mahallesi yan yolda meydana geldi. H.S. idaresindeki 34 US 3696 plakalı LPG yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri ezerek yan yoldan D100 Karayoluna geçti.

40 metre sürüklenen tanker bir süre sonra durdu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri sürücü H.S. yara almazken LPG yüklü tankerin patlamaması büyük bir faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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