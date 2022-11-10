BIST 4.380
DOLAR 18,61
EURO 18,64
ALTIN 1.022,01
HABER /  MEDYA

Bomba iddia! İyi Parti lideri Meral Akşener o ismi görevden alıyor

Bomba iddia! İyi Parti lideri Meral Akşener o ismi görevden alıyor

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını iddia etti. Övür, "Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor." dedi.

Abone ol

Sabah yazarı Mahmut Övür'ün İYİ Parti'ye yönelik kaleme aldığı yazı konuşuluyor. Övür'ün iddiası olay...Yapılacak değişikliğin büyük sürpriz olacağını ifade eden Övür, "Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor." dedi.  Mahmut Övür "Buğra Kavuncu görevden alınıyor' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Bu arada altılı masayı kilitleyen Akşener, partisindeki siyasi değişiklikleri de devam ettiriyor. Daha önce Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi partide ağırlığı olan "milliyetçi" isimleri sürpriz bir biçimde değiştirmiş ve kimsenin de sesi çıkmamıştı. Bugünlerde yapacağı beklenen değişiklik de ötekiler kadar sürpriz olacak gibi.
Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor.
İstanbul il başkanlığından "merkeze" çekilmek bir veliaht için sürpriz ötesi bir şey.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir
Foto Galeri E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu sahada döktürdü İnter taraftarı hayran kaldı
Hakan Çalhanoğlu sahada döktürdü İnter taraftarı hayran kaldı
Pendik’te polis memuru evinde intihar etti
Pendik’te polis memuru evinde intihar etti
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Eniştesini av tüfeğiyle kafasından vurdu! Ölsün diye başında bekledi
Eniştesini av tüfeğiyle kafasından vurdu! Ölsün diye başında bekledi
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
8 kez All-Star seçilmişti! Yıldız basketbolcu Brittney Griner cezaevine gönderildi
8 kez All-Star seçilmişti! Yıldız basketbolcu Brittney Griner cezaevine gönderildi
ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması
Faciadan dönüldü! LPG yüklü tanker bariyerleri aşıp kaza yaptı
Faciadan dönüldü! LPG yüklü tanker bariyerleri aşıp kaza yaptı
Bahçede kaybolmuştu! 15 yaşındaki Fidan korkunç halde bulundu
Bahçede kaybolmuştu! 15 yaşındaki Fidan korkunç halde bulundu
Türkiye Kupası'na damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamayan kaleciyi, rakibi teselli etti
Türkiye Kupası'na damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamayan kaleciyi, rakibi teselli etti
Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti
Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti