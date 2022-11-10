Bomba iddia! İyi Parti lideri Meral Akşener o ismi görevden alıyor

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alacağını iddia etti. Övür, "Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor." dedi.

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Sabah yazarı Mahmut Övür'ün İYİ Parti'ye yönelik kaleme aldığı yazı konuşuluyor. Övür'ün iddiası olay...Yapılacak değişikliğin büyük sürpriz olacağını ifade eden Övür, "Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor." dedi. Mahmut Övür "Buğra Kavuncu görevden alınıyor' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Bu arada altılı masayı kilitleyen Akşener, partisindeki siyasi değişiklikleri de devam ettiriyor. Daha önce Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi partide ağırlığı olan "milliyetçi" isimleri sürpriz bir biçimde değiştirmiş ve kimsenin de sesi çıkmamıştı. Bugünlerde yapacağı beklenen değişiklik de ötekiler kadar sürpriz olacak gibi.

Parti kulisini karıştıran habere göre; Akşener, "veliahdı" olarak bilinen İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu görevden alarak merkeze çekecekmiş. Yerine kimin geleceğinden çok Kavuncu'nun merkezde ne yapacağı merak ediliyor.

İstanbul il başkanlığından "merkeze" çekilmek bir veliaht için sürpriz ötesi bir şey.

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