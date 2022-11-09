E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir
EYT ile ilgili milyonlarca kişi gelişmelerini takip ederken yeni detaylar geldi. Aralık ayında Meclis’e gelecek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kimlerin yararlanacağı ve şartlar da yavaş yavaş son halini almaya başladı. Uzmanlar EYT yasası çıkmadan önce SGK hizmet dökümlerinde K, Ş ve S harflerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Peki hizmet dökümündeki K, Ş ve S harfleri nedir? 02 ve 08 kodları nerede kullanılıyor? İşte detaylar…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekli olabilmek için artık günleri sayıyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis’ten geçerek Ocak 2023 itibarıyla yasalaşacak olmasıyla 4,5 milyon EYT’liden 1,5 milyonunun ilk etapta emekli olması bekleniyor.
Kritik süreç devam ederken milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. İnternetten ya da e-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde S, Ş, K gibi harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.
SGK hizmet dökümündeki S,Ş,K kodları ne anlama geliyor?
Bu tanımlar S (Sahte işyeri), Ş (Şüpheli işyeri) ve K (Kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor. 'Ş' harfi, işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamı taşıyor. Denetim, bu işyerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.
Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor.