E-devletten hemen girip kontrol edin! Emekliliğiniz yanabilir

Denetim sonucuna göre sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu 'S' (sahte işyeri) olarak değiştiriliyor ve bu işyerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal ediliyor. Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor.