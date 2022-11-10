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8 kez All-Star seçilmişti! Yıldız basketbolcu Brittney Griner cezaevine gönderildi

8 kez All-Star seçilmişti! Yıldız basketbolcu Brittney Griner cezaevine gönderildi

RUSYA'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner gözaltı merkezinden cezaevine gönderildi.

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Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya’da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapse mahkum edilen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, gözaltı merkezinden cezaevine gönderildi. Griner'ın cezaevine sevk edildiğini açıklayan avukatları, "Şu anda nerede olduğu veya nereye götürüldüğü konusunda hiçbir bilgimiz yok" dedi.
Griner, 17 Şubat’ta Rus polisi tarafından başkent Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve 4 Ağustos’ta hapis cezasına çarptırılmıştı. Griner'in 25 Ekim’de Moskova Bölge Mahkemesi’ne cezasının hafifletilmesi için yaptığı itiraz reddedilmiş, ABD'li sporcunun içeride yattığı sürelerin de önceki mahkeme kararı doğrultusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadan uygulanmasına karar verilmişti.

ABD ve Rusya arasındaki mahkum takasında adı geçmişti
Griner için ABD ve Rusya arasında mahkum takası gerçekleştirileceği öne sürülmüştü. Griner’ın, ABD’de 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceği üzerinde duruluyordu.

ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri
Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury’de 8 kez All-Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya giden Griner, 2014'ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.

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