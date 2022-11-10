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Hakan Çalhanoğlu sahada döktürdü İnter taraftarı hayran kaldı

Hakan Çalhanoğlu sahada döktürdü İnter taraftarı hayran kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasında Inter, konuk ettiği Bologna'yı 6-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta İtalyanlar Türk oyuncuya övgüler yağdırdı.

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Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Bologna kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılan Inter'de gündem Hakan Çalhanoğlu oldu.

Inter'de sevilen oyuncuların başında gelen Hakan'ın performansı parmak ısırttı. Bologna karşısında 1 gol atan Hakan'ın saha içinde yaptıkları İtalyanları bir hayli mutlu etti.

Karşılaşma sonrasında sosyal medyada gündem olan Milli oyuncuya birçok iltifat edildi. Sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutan İtalyan taraftarlar, Hakan'ın sözleşmesinin uzatılması için kampanya başlattı.

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