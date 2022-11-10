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Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı

Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ü andı... Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki anma töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.

Saat tam 9:05'te saygı duruşu başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, "84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Durmayacak, yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

9'u 5 geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.Şehirlerin en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti. Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

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