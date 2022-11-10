Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'nin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
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Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.
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Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.
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Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.
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