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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!

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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve vatandaşlar Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'nin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!

Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

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Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

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