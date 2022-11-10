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Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: Bu bir lider siyasetidir

Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: Bu bir lider siyasetidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla ilgili soruya "Birbirimize özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bugüne kadar böyle yürüdü." diye yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Özbekistan'ın Semerkant kentine gidiyor. Ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:
Semerkant Zirvesi'nde önemli kararlar alacağız. Küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. 

Tahıl koridorundan sevkiyat

Bu bir lider siyasetidir. Lider siyasetinin gereğini de sayın Putin'le yaptık. Birbirimize özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız. Birbirimize olan özgüven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, savunma sanayindeki attığımız adımlar birbirimize saygıyı teşvik ediyor. Bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz. 

Karabağ'daki sorunlar

Ermenistan'la en son Prag'da görüşmeler yaptık, kendilerine 'Azerbaycan'la ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir.' Bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Bu aşamaya henüz gelinebildi diyemem. Diasporalar aleyhte çalışıyorlar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bunu olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bizler düşman üretmeye değil dost kazanmaya gayret ediyoruz.  

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