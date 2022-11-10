İsmet İnönü neden Atatürk'ün cenaze namazına katılmadı? Gürkan Hacır yazdı

Atatürk'ün ölümünün 84. yılında o günlere dair ayrıntıları kaleme alan Gürkan Hacır, son 1 yılda Atatürk'ün ölene kadar kabul etmediği İsmet İnönü'nün neden Atatürk'ün cenazesine katılmadığını yazdı.

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Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında anılıyor. 10 Kasım öncesi ve sonrasında yaşananlara dair ilginç ayrıntıları tv100 yazarı Gürkan Hacır, "10 Kasım’dan sonra yaşananlar" başlıklı yazısında ele aldı.

Ölene kadar İnönü'yü kabul etmedi

1937 yılının eylül ayındaki ünlü kavgadan sonra Atatürk ile İsmet İnönü'nün hiç görüşmediğine dikkat çeken Hacır, "Atatürk'ün hastalığının son evresinde İsmet İnönü’nün görüşme talebine dahi cevap verilmemişti." diye yazdı.

İnönü'ye suikast yapılacağı söylentileri

Hacır, 10 Kasım sonrasında yaşananları böyle paylaştı:

"Atatürk’ün son bir yılda çevresinde kümelenen grup Hasan Rıza Soyak, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Recep Zühtü Soyak olası bir ölüm durumunda İsmet Paşa’nın Atatürk’ün yerine geçmesini engellemeye çalışıyorlardı.

Eğer İstanbul ziyareti olursa ve Atatürk’le görüşmeye gelirse suikast düzenleneceği haberleri dolaşmaya başladı. İsmet Paşa, Atatürk’le ölüm döşeğinde görüşemedi.

Ama her ne olduysa oldu ve ölümden tam 26 saat sonra yapılan Meclis oturumunda İsmet İnönü bütün milletvekillerinin oyunu alarak (348 oy) cumhurbaşkanı seçildi.

Peki ne oldu da son günlerinde Atatürk’le görüşmeyi dahi beceremeyen İnönü bütün oyları alarak cumhurbaşkanı seçildi?

Onu öldürtmeye kalkan milletvekillerinden birkaçı dahi muhalefet etmedi ve oturuma katılan milletvekillerin oylarının tamamını aldı?

"Kendini güvende hissetmiyordu"

Devam edelim. Atatürk öldükten sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan Ankara’ya yapılan uğurlama töreni ve cenaze namazına Cumhurbaşkanı İnönü katıldı mı?

Hayır, katılmadı. İsmet Paşa belki cumhurbaşkanı seçilmişti ama iktidar savaşında halen kendini güvende hissetmiyordu. İstanbul’a gelmedi."

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