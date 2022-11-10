BIST 4.383
DOLAR 18,61
EURO 18,62
ALTIN 1.022,32
HABER /  MEDYA

İsmet İnönü neden Atatürk'ün cenaze namazına katılmadı? Gürkan Hacır yazdı

İsmet İnönü neden Atatürk'ün cenaze namazına katılmadı? Gürkan Hacır yazdı

Atatürk'ün ölümünün 84. yılında o günlere dair ayrıntıları kaleme alan Gürkan Hacır, son 1 yılda Atatürk'ün ölene kadar kabul etmediği İsmet İnönü'nün neden Atatürk'ün cenazesine katılmadığını yazdı.

Abone ol

Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında anılıyor. 10 Kasım öncesi ve sonrasında yaşananlara dair ilginç ayrıntıları tv100 yazarı Gürkan Hacır, "10 Kasım’dan sonra yaşananlar" başlıklı yazısında ele aldı.

Ölene kadar İnönü'yü kabul etmedi

1937 yılının eylül ayındaki ünlü kavgadan sonra Atatürk ile İsmet İnönü'nün hiç görüşmediğine dikkat çeken Hacır, "Atatürk'ün hastalığının son evresinde İsmet İnönü’nün görüşme talebine dahi cevap verilmemişti." diye yazdı. 

İnönü'ye suikast yapılacağı söylentileri

Hacır, 10 Kasım sonrasında yaşananları böyle paylaştı:

"Atatürk’ün son bir yılda çevresinde kümelenen grup Hasan Rıza Soyak, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras ve Recep Zühtü Soyak olası bir ölüm durumunda İsmet Paşa’nın Atatürk’ün yerine geçmesini engellemeye çalışıyorlardı.

Eğer İstanbul ziyareti olursa ve Atatürk’le görüşmeye gelirse suikast düzenleneceği haberleri dolaşmaya başladı. İsmet Paşa, Atatürk’le ölüm döşeğinde görüşemedi.

Ama her ne olduysa oldu ve ölümden tam 26 saat sonra yapılan Meclis oturumunda İsmet İnönü bütün milletvekillerinin oyunu alarak (348 oy) cumhurbaşkanı seçildi. 

Peki ne oldu da son günlerinde Atatürk’le görüşmeyi dahi beceremeyen İnönü bütün oyları alarak cumhurbaşkanı seçildi?

Onu öldürtmeye kalkan milletvekillerinden birkaçı dahi muhalefet etmedi ve oturuma katılan milletvekillerin oylarının tamamını aldı?

"Kendini güvende hissetmiyordu"

Devam edelim. Atatürk öldükten sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan Ankara’ya yapılan uğurlama töreni ve cenaze namazına Cumhurbaşkanı İnönü katıldı mı?

Hayır, katılmadı. İsmet Paşa belki cumhurbaşkanı seçilmişti ama iktidar savaşında halen kendini güvende hissetmiyordu. İstanbul’a gelmedi."

Gürkan Hacır'ın yazısının tamamı için tıklayın

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi!
Foto Galeri Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu! Türk Milleti Atasına saygısını böyle gösterdi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Devlet Başkanı Putin kararını verdi! Katılmayacak
Rusya Devlet Başkanı Putin kararını verdi! Katılmayacak
'Her 10 Kasım bu rezaleti görmek zorunda mıyız?' AK Partili Boran Genç'in Atatürk skandalı
'Her 10 Kasım bu rezaleti görmek zorunda mıyız?' AK Partili Boran Genç'in Atatürk skandalı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Hakan Şükür'ü canlı yayına TV5 suçu sunucuya yıktı! Osman Öcalan TRT göndermesi olay oldu
Hakan Şükür'ü canlı yayına TV5 suçu sunucuya yıktı! Osman Öcalan TRT göndermesi olay oldu
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Bomba iddia! İyi Parti lideri Meral Akşener o ismi görevden alıyor
Bomba iddia! İyi Parti lideri Meral Akşener o ismi görevden alıyor
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı
Atatürk ölümünün 84. yılında anılıyor! Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı
Hakan Çalhanoğlu sahada döktürdü İnter taraftarı hayran kaldı
Hakan Çalhanoğlu sahada döktürdü İnter taraftarı hayran kaldı
Pendik’te polis memuru evinde intihar etti
Pendik’te polis memuru evinde intihar etti
Eniştesini av tüfeğiyle kafasından vurdu! Ölsün diye başında bekledi
Eniştesini av tüfeğiyle kafasından vurdu! Ölsün diye başında bekledi
8 kez All-Star seçilmişti! Yıldız basketbolcu Brittney Griner cezaevine gönderildi
8 kez All-Star seçilmişti! Yıldız basketbolcu Brittney Griner cezaevine gönderildi