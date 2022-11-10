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Rusya Devlet Başkanı Putin kararını verdi! Katılmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Putin kararını verdi! Katılmayacak

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

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 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer dünya liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak.

İlk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu

Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla ABD lideri Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

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