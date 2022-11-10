Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy: Biz iki şehirde tek bir metroyuz

Bakü’nün metro işletmesi Bakü Metropolitanı, kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü kutladı. Düzenlenen programda konuşan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, iki kurum arasındaki dostluk ve işbirliğine vurgu yaparak “Biz iki şehirde tek bir metroyuz” dedi.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün metro işletmesi Bakü Metropolitanı, kuruluşunun 55’inci yıl dönümünü kutladı. Bakü’de düzenlenen kutlama törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da davet edildi.

DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRİYORUZ

Programda konuşma yapan Soy, yıl dönümü vesilesiyle Azerbaycanlı meslektaşlarını tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Azerbaycan 1918 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan Osmanlı Devleti olmuştur. 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını yeniden ilan ettiğinde de Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk tanıyan ülke olmanın gururunu yaşadık. Sayın Başkan İlham Aliyev’in ‘Türkiye neredeyse Azerbaycan oradadır’ sözleri dostluğumuz ve kardeşliğimizin özetidir. Geliştirdiğimiz iş birlikleri ile dostluğumuzu pekiştiriyoruz. Birçok alanda olduğu gibi demir yollarının gelişim yolculuğunda da birlikte ilerliyoruz. İki kardeş kurum olarak bu iş birliğimizin çok güzel projelere vesile olacağını biliyor ve bunun heyecanını hissediyoruz. Müslüman ve Türk Dünyası’nda kurulan ilk metro olan Bakü metrosu, bugün 55. yılını kutlamaktadır. Böylesi önemli bir kutlamaya bizleri de ailenizden görüp davet ettiğiniz için çok mutlu olduğumuzu ve gurur duyduğumuzu bilmenizi isterim” diye konuştu.

“İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER ANDA YANINIZDAYIZ”

Metro İstanbul olarak tüm teknoloji, ürün, bilgi ve deneyimleri ile ihtiyaç duydukları her an Bakü metrosunun yanında olduklarını ifade eden Özgür Soy, “Karşılıklı deneyimlerimizi paylaştığımız ve güç birliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni yatırımlarla Bakü Metrosu’nun daha da büyüdüğünü ve genişlediğini görmek; bu yolculukta sizinle birlikte olmak ve sizin de bizim yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç veriyor. Kıymetli lider ve büyüğümüz rahmetli Haydar Aliyev’in ‘Tek millet, iki devlet’ sözünden esinlenerek ben de şunu söylemek isterim: ‘Biz iki şehirde tek bir metroyuz’” dedi.

2 METRO ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 2021 YILINDA BAŞLADI

Metro İstanbul ile Bakü Metropolitanı arasında Metro İstanbul’un geliştirdiği sinyalizasyon ve Ar-Ge konularında iş birliği ve teknoloji paylaşımı konusunda 2021 yılında ilk görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin sonucunda, Metro İstanbul, Bakü metrosuna kumanda merkezi ve istasyon hizmetleri konularında işletme yönetimi, Metro Akademi bünyesinde elektromekanik, sinyalizasyon, işletme ve demir yolu inşaatı konularında eğitim danışmanlığı, araç ve atölye ekipmanları konularında ise müşavirlik hizmeti vermeye başladı. Metro İstanbul ayrıca, Acil Durum Eylem Planı ve İşletme Kuralları El Kitabı gibi dokümanlar konusunda da Bakü metrosu ile bilgi paylaşımında bulundu. Yeni iş birlikleri konusunda iki metro işletmesi arasında görüşmeler devam ediyor.