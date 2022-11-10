Gaziantep'te binada patlama oldu! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

GAZİANTEP'te bir binanın zemin katında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Binadaki bir kişi gözaltına alınırken olayın nedenin patlayıcı olduğu bildirildi.

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85 daireli bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili aynı binadaki bir kişi bulunduğu evde gözaltına alındı.

Patlayıcı malzemeleri bulundu

Öte yandan uyuşturucu ve yaralama gibi çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin aynı binadaki evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcıda da kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemede, patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu tespit edildi.