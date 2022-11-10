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Süper Lig'in 14. hafta programı belli oldu

Süper Lig'in 14. hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek aradan önceki son hafta maçları oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding)

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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