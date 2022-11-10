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Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok'tan transfer açıklaması! Flaş Galatasaray itirafı

Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok'tan transfer açıklaması! Flaş Galatasaray itirafı

Trabzonpor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, özel açıklamalarda bulundu. Bozok, Trabzon'a transfer sürecini anlatırken, Galatasaray ile ilgili de konuştu.

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Trabzonspor'un golcü futbolcusu Umut Bozok, Trabzonspor'a geliş süreci ve transfer döneminde kendisi ile ilgilenen takımlar hakkında itirafta bulundu. Bu itiraflardan birisi de kendisini yakından takip eden bir diğer Türk takımı Galatasaray 'la ilgiliydi.

İşte Umut Bozok'un açıklamaları:
"Tabii ki bir forvet için ligin gol kralı olmak çok değerli bir şey. Öncelikle Kasımpaşa'ya ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışmaya devam, inşallah bu sene de güzel şeyler olur. Çok gol atmak istiyorum. Zaten işim de bu.

Benim hedeflerim tabii ki öncelikle Trabzonspor için gol atmak. Trabzonspor'un önemli bir ismi olmak istiyorum. Ve aynı anda Milli Takım'da da her zaman yer almak istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. Konferans Ligi de bizim için yeni bir hedef. İnşallah güzel bir sezon olur bizim için.

Galatasaray'ı doğruladı
Galatasaray'dan gelen teklifi doğrulayan Umut Bozok, "Açık söyleyeceğim. Hemen ligden sonra Abdullah Hoca aradı beni. Çok sevindim. Trabzonspor'a gelme kararımda büyük etken oldu bu. Onun için çok hem hocaya hem de başkana çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Trabzonspor için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Hedefim 15 gol"
Gol sayısı vermeyi çok sevmiyorum ama hedefim 15 gol. Umut Bozok, şimdiye kadar Trabzonspor'da 3 gol, 1 asiste imza attı. (Sabah)

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