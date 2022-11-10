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Şaka değil gerçek! Nüfus memurları bile şok geçirdi! Verdikleri belge...

Şaka değil gerçek! Nüfus memurları bile şok geçirdi! Verdikleri belge...

İstanbul'da yaşanan bu ilginç olayı duyanlar önce şaka sandı ama trajikomik gerçek sonradan ortaya çıktı. Olay motosikletinin plakası çalınan Koray Başpınar'ın notere gitmesi ile başladı...

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İSTANBUL’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosikletinin plakası çalınan Koray Başpınar notere gitti. Yeni plaka çıkarmak istiyordu ama yapamadı çünkü sistemde ölü görünüyordu. Bunun üzerine başka bir notere daha giden Başpınar orada ‘ölü’ olarak gözükünce bu kez nüfus müdürlüğüne gitti.

Nüfus müdürlüğünde ise ‘sağ’ olarak gözüktüğünü kendisine söylenerek yaşadığına dair belge verildi. İşte akılalmaz olayın detayları…

İstanbul’da yaşayan Koray Başpınar bir sabah uyandığında motosikletini paramparça buldu. Hırsızlar Başpınar’ın motosikletini çalamayınca aracın plakasını alıp gittiler. Plakası çalınan Başpınar ise notere başvurarak plakasını yeniden çıkarmak istedi ancak aldığı cevapla adeta şok geçirdi.

Noter ‘ölü görünüyorsun’ dedi

Noter ‘ölü görünüyorsun’ dedi o da yaşadığını kanıtlamak için devlet dairelerinde kapı kapı dolaşmaya başladı. Başpınar, yaşadıklarını anlatırken ‘noterde sisteme girdikleri zaman vatandaş ölü olduğu için plaka değişikliği yapılamaz diyor. Trafik şubede yaşıyorum ama noterler birliğinde ölü görünüyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler’ ifadelerini kullandı.

Başpınar’ın ilk başvurusu olumsuz yanıtlanırken ikinci başvurusu da aynı şekilde sonuçlandı, yani ‘ölü’ olduğu söylendi. ‘Sistemde hata vardır’ diyerek başka noterlere de giden Başpınar ‘iki noterle görüştüm ilk noter öldüğümü söyledi. İkinci noterde yine sistem üzerinde araç sahibinin ölü olduğunu söyledi’ dedi.

Noterde yaşadığı gelişmeler üzerine yaşadığını ispatlamak isteyen Başpınar nüfus müdürlüğüne gitti. Başpınar nüfus müdürlüğünde ise yaşadığını söyleyerek bunu gösteren belgeyi kendisine verdiklerini söyledi. Ancak Başpınar yaşadığı bu gelişmelerin ardından ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

Elinde şu anda birinde ‘ölü’ diğerinde de ‘yaşıyor’ belgesiyle kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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