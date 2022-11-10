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Okullarda ilk ara tatil! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor MEB tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okullarda ilk ara tatil! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor MEB tek tek açıkladı

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak.Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. 

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Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Ocak ayında yarıyıl tatili

Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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