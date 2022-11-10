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Sakın hasta olmayın! Kur farkı vurdu depolarda kalmadı

Sakın hasta olmayın! Kur farkı vurdu depolarda kalmadı

Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıçcıgil, yurt genelinde çocuk şurubu bulunamadığına dikkat çekti. Kılıçcıgil, artan döviz kuru sebebiyle cam şişe ürünlerinde de tedarik sorunu yaşandığını belirtti.

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Edirne Eczacı Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıçcıgil, Türkiye genelindeki eczane ve depolarda çocuk şurubu stoklarında sorun yaşandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç üreticileriyle bir araya gelerek yaşanan soruna çözüm bulması gerektiğini söyleyen Kılıçcıgil, “Hızlı bir şekilde çözüm geliştirmesini talep ediyoruz” dedi. Oda TV'de yer alan habere göre Kılıçcıgil lunları kaydetti:

“Reçetesinde çocuk şurubu yazan hastalarda hekimle iletişime geçmemiz gerekiyor. Artık şöyle bir senaryo gelişmeye başladı. Hekim ‘Elinizde ne var, hangi şuruplar var’ diye soruyor. 

Biz elimizde olanları söyleyip hekimlerin onların içinden tercih etmesini sağlamaya çalışıyoruz.

İnanın şu anda eczacı odalarının aralarında mesajlaşma gruplarında sürekli, ‘Şu ilaç var mı bu ilaç var mı?’ gibi mesajlar dolaşıyor. Eczanelerin kapalı olduğu nöbetçi eczanelerin aktif olduğu dönemlerde de bu ilaç yoklukları daha da belimizi büküyor. Hekimle iletişime geçmek ciddi zaman alıyor ve bu da her bir hasta ile olan süreyi uzatıyor. Bunun için de eczanelerde ekstradan kuyruklar görmeye başlıyoruz. Şu anda Edirne özelinde ve diğer bölgelerdeki tüm meslektaşlarımız benzer sıkıntılar yaşıyor.”

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