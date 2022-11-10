10 Kasım altın resmen uçuyor! Yeni rekorlar yolda İslam Memiş söylüyor bunu sakın yapmayın
Altın fiyatlarında sert yükseliş devam ediyor. 10 Kasım altının gram fiyatı 1022 liradan alıcı buluyor. Yükseliş sürecek mi diye merak edenlere cevap İslam Memiş'ten geldi. İşte bomba altın tahminleri...
10 Kasım altında yükseliş var. Yatırımcılar ABD'den gelecek verilere odaklandı. Gram altın 1.022,27, çeyrek altın 1.681, yarım altın 3.365 liradan alıcı bulurken, dolar 18.60, Euro 18.65 liradan işlem görüyor.
Uzman isim İslam Memiş, Posta'dan İpek Alemdar Göde'ye özel şu açıklamalarda bulundu:
-Enflasyona dair endişeler sürmeye başladı. Özellikle ara seçimle alakalı Trump’ın da önde olması dolar endeksinde düşüşlere neden oldu.
-Altın da sert bir şekilde yukarı yönlü tepki verdi. 1610 -1615 dolar seviyesi ile altının ons fiyatı bu seviyeyi gördü. Buradan tekrar yukarı yönlü bir atak gerçekleştirdi. 1723 dolar seviyesine kadar yükselişini devam ettirdi.Yılın sonuna doğru da 1800 dolar seviyesine doğru ataklar bekleniyor.
-Yıl sonuna kadar altında yükseliş görülecektir. Yukarı yönlü ataklar devam edecektir. O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşların acele etmemesini tavsiye ediyorum.