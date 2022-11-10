10 Kasım altın resmen uçuyor! Yeni rekorlar yolda İslam Memiş söylüyor bunu sakın yapmayın

-Altın da sert bir şekilde yukarı yönlü tepki verdi. 1610 -1615 dolar seviyesi ile altının ons fiyatı bu seviyeyi gördü. Buradan tekrar yukarı yönlü bir atak gerçekleştirdi. 1723 dolar seviyesine kadar yükselişini devam ettirdi.Yılın sonuna doğru da 1800 dolar seviyesine doğru ataklar bekleniyor.