Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a: Kana susamış vampirler....

Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava tartışılırken Şirin Payzın, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir" dedi. Soylu"nun Payzın'a tepkisi çok sert oldu...

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Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili hukukçu Turgut Kazan'ın değerlendirmelerde bulunurken, Şirin Payzın araya girip, "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir" dedi. Daha sonra kırdığı potun farkına varıp, geri vites yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Şirin Payzın ve Turgut Kazan'a tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "İktidar değişince (!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın." dedi.