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Bir ülkeye daha vize kalktı! Karar Resmi Gazete'de duyuruldu

Bir ülkeye daha vize kalktı! Karar Resmi Gazete'de duyuruldu

Türkiye'den Macaristan'a yapacakları seyahatlerde vize muafiyetine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Macaristan kimlik kartı hamili yurttaşların Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyetine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

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