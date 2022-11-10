BIST 4.398
DOLAR 18,59
EURO 18,49
ALTIN 1.019,99
HABER /  POLİTİKA

TSK'ya iftira atan Selahattin Demirtaş'a dava açıldı avukatları 'ifade özgürlüğü' dedi

TSK'ya iftira atan Selahattin Demirtaş'a dava açıldı avukatları 'ifade özgürlüğü' dedi

Edirne'de cezaevinde bulunan HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'a, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını attığı tweetleriyle ilgili 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Demirtaş'ın avukatları "Sayın Demirtaş’ın açıklaması tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır." açıklamısını yaptı.

Abone ol

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" iddia ederek, paylaştığı tweetler tepki çekmişti.

Demirtaş, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur" paylaşımı yapmıştı.

Demirtaş'ın avukatları Demirtaş hakkında 'kimyasal silah' tweetleri gerekçe gösterilerek dava açıldığını duyurdu.

"İfade özgürlüğü kapsamındadır"

Demirtaş'ın avukatılarından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Demirtaş’ın bu açıklaması üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, Sayın Demirtaş hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu başvuru üzerine soruşturma başlatıldığını; yine aynı beyanlar üzerine “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı” gerekçesi ile Sayın Demirtaş aleyhine 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Sayın Demirtaş’ın açıklaması tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Manevi tazminat davasına ve suç duyurusuna konu edilen ifadeler suç unsuru taşımadığı gibi, herhangi bir kişi veya kuruma yönelik haksız saldırı niteliğinde de değildir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta akılalmaz kaza! İki otomobilin arasına sıkışarak hayatını kaybetti
Foto Galeri Sivas'ta akılalmaz kaza! İki otomobilin arasına sıkışarak hayatını kaybetti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Medipol Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Narenciye paketleme makinesine kapıldı! 14 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Narenciye paketleme makinesine kapıldı! 14 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a: Kana susamış vampirler....
Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a: Kana susamış vampirler....
Gökbey helikopterinde Türkiye için dönüm noktası
Gökbey helikopterinde Türkiye için dönüm noktası
İsrail cumhurbaşkanının ses kaydı basına sızdı tüm dünyanın korktuğu isim
İsrail cumhurbaşkanının ses kaydı basına sızdı tüm dünyanın korktuğu isim
Bir ülkeye daha vize kalktı! Karar Resmi Gazete'de duyuruldu
Bir ülkeye daha vize kalktı! Karar Resmi Gazete'de duyuruldu
'Aşırı hız yapma' diyen başkomisere çarpıp kaçtı
'Aşırı hız yapma' diyen başkomisere çarpıp kaçtı
Elon Musk Twitter'de evden çalışmaya son verdi! Ofise dönün en az 40 saat...
Elon Musk Twitter'de evden çalışmaya son verdi! Ofise dönün en az 40 saat...