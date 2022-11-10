TSK'ya iftira atan Selahattin Demirtaş'a dava açıldı avukatları 'ifade özgürlüğü' dedi

Edirne'de cezaevinde bulunan HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'a, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını attığı tweetleriyle ilgili 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Demirtaş'ın avukatları "Sayın Demirtaş’ın açıklaması tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır." açıklamısını yaptı.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" iddia ederek, paylaştığı tweetler tepki çekmişti.

Demirtaş, "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur" paylaşımı yapmıştı.

Demirtaş'ın avukatları Demirtaş hakkında 'kimyasal silah' tweetleri gerekçe gösterilerek dava açıldığını duyurdu.

"İfade özgürlüğü kapsamındadır"

Demirtaş'ın avukatılarından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Demirtaş’ın bu açıklaması üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, Sayın Demirtaş hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlarından suç duyurusunda bulunulduğunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu başvuru üzerine soruşturma başlatıldığını; yine aynı beyanlar üzerine “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı” gerekçesi ile Sayın Demirtaş aleyhine 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Sayın Demirtaş’ın açıklaması tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Manevi tazminat davasına ve suç duyurusuna konu edilen ifadeler suç unsuru taşımadığı gibi, herhangi bir kişi veya kuruma yönelik haksız saldırı niteliğinde de değildir.