BIST 4.398
DOLAR 18,59
EURO 18,49
ALTIN 1.019,99
HABER /  GÜNCEL

10 Kasım Atatürk’ü anma programında duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı hüngür hüngür ağladı

ELAZIĞ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. Anma programı çerçevesinde Atatürk’ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sırasında bir öğrencinin hüngür hüngür ağlaması herkesi duygulandırdı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 84. yılı nedeniyle Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dursun Fırat yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından Atatürk’ün vefatının yurtiçi ve dışındaki yankılarını konu alan öğrenci çalışması ve orotoryo çalışması sergilendi. Sinevizyon gösterimi sırasında salondakiler duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim gören 7’nci sınıf öğrencisi Emine Ayhan, İHA Muhabirine ‘biraz duygulandım’ dese de Atatürk’ün anlatıldığı her karede gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

Sinevizyon gösterimi sırasında duygulandığını dile getiren Emine Ayhan, “ Birden aklıma Atatürk’ün eskilerde yaşadıkları zorluklar aklıma geldi. hangi şartlarda büyüdüğü, sonrasında Kurutuluş Savaşı’nda askerlerin duyguları, Çanakkale Zaferini izledik. Bunlardan dolayı biraz duygulandım” dedi.
Öğrencilerden Azra Kılınç ise “ Bu programın yapılması çok güzel bir şeydi. Biraz duygusaldı. Arkadaşlarla birlikte ağlamış da olabiliriz” şeklinde konuştu.

Program, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrencilere protokol tarafından hediyelerinin verilmesi ile son buldu. Programa, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, diğer protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Patlamış mısır tenekesinden 3.3 milyar dolar çıktı
Patlamış mısır tenekesinden 3.3 milyar dolar çıktı
40 yıl sonra bir ilk yaşandı! Olağanüstü hal ilan edildi
40 yıl sonra bir ilk yaşandı! Olağanüstü hal ilan edildi
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Babacan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret!
Babacan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret!
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
TSK'ya iftira atan Selahattin Demirtaş'a dava açıldı avukatları 'ifade özgürlüğü' dedi
TSK'ya iftira atan Selahattin Demirtaş'a dava açıldı avukatları 'ifade özgürlüğü' dedi
Medipol Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Medipol Başakşehir- Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Narenciye paketleme makinesine kapıldı! 14 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Narenciye paketleme makinesine kapıldı! 14 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı
Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a: Kana susamış vampirler....
Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'a: Kana susamış vampirler....
Gökbey helikopterinde Türkiye için dönüm noktası
Gökbey helikopterinde Türkiye için dönüm noktası