Patlamış mısır tenekesinden 3.3 milyar dolar çıktı

10 yıl önce Dark Web'de çalınan 50.000 Bitcoin patlamış mısır tenekesinin içinden çıktı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ele geçirilen Bitcoin değerinin 3,36 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Abone ol

Yasadışı ticaret sitesi Silk Road’u 10 yıl önce dolandıran James Zhong, 3,36 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiğini itiraf etti. Yaptığı açıklaması sonrası tutuklanan Zhong'un Georgia eyaletindeki yaşadığı evine baskın düzenlendi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen baskında 50 bin 676 Bitcoin ele geçirildiği ve baskının düzenlendiği tarihte Bitcoin’in değerinin 60 bin doların üzerinde olması nedeniyle, ele geçirilen miktarın 3,36 milyar dolar olduğu açıklandı.

Ele geçirdiği bitcoinleri evinde yerin altında sakladı

2012 yılında, kimliğini gizlemek amacıyla oluşturduğu birçok Silk Road sahte hesabı olan James Zhong yasadışı ticaret sitesini dolandırarak ele geçirdiği bitcoin’leri hesabına aktardı. 10 yıldır kayıp olan Bitcoin’leri bulmak için gerçekleştirilen baskında, Zhong’un evinde, yerin altında bulunan bir kasanın içindeki bilgisayarda saklanan Bitcoin’ler ele geçirildi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Güney New York Bölge Savcısı Damian Williams, şu ifadeleri kullandı: “Neredeyse 10 yıldır kayıp olan yüksek miktardaki Bitcoin'lerin, bu süreçte değeri artarak 3,3 milyar dolarlık bir muammaya dönüştü. Yeni teknoloji kripto para takip etme sistemleri ve polislerin çalışması sonucunda, etkileyici miktardaki suç geliri ele geçirildi."

James Zhong serbest bırakıldı

Zhong 2013’te kapatılan yasa dışı ticaret sitesi Silk Road’un kurucusu olan ve müebbet cezası alan Ross Ulbricht’ten çaldığı için mağdur konumunda olan Ross Ulbricht’e tazminat ödemeyecek. Çaldığı Bitcoinlerin yerini söyleyen ve suçunu itiraf eden James Zhong serbest bırakıldı.