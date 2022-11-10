Kuduzdan hayatını kaybeden küçük Mustafa toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Mustafa Erçetin'in (10) cenazesi toprağa verildi.

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Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 1 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Erçetin'e kuduz tanısı konurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erçetin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Mustafa Erçetin'in cenazesi, bugün Bitlis'e getirildi. Göldüzü köyünde Erçetin için cenaze namazı kılındı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir'in de katıldığı cenazede, anne Çiğdem Erçetin sinir krizi geçirdi. Namaz sonrası Mustafa Erçetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hastaneden açıklama

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün (9 Kasım) öğleden önce hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

Köpek ısırdığını ailesine geç söylemiş

Mustafa Erçetin'in ölümüyle ailesi ve yakınları ile arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi morgu önünde bekleyen Servet Erçetin, doktorların acı haberi verdiğini söyleyerek, "Tüm çabalara rağmen kurtaramadılar. Tedavi sürecinde sadece camdan görebiliyorduk, makineye bağlamışlardı. İlk geldiği gün bizleri tanıyordu, konuşabiliyordu. O gece uyuttular, doktorlar. Geldiği günün akşamı fenalaştı, o günden sonra doktorlar uyuttular" dedi.

Servet Erçetin, Mustafa Erçetin'in köpek ısırmasını ailesinden gizlediğini belirterek "Ailesine söylememişti, geç bilgilendirme olmuş. Buraya geldiği zaman da iş işten geçmişti. Bütün kana işlemişti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Beyni bayağı hasar görmüştü, doktorların söylediğine göre. Cenazeyi bekliyoruz. Cenazeyi yarın sabah uçak ile Muş'a göndereceğiz. Oradan da alıp cenazemizi götüreceğiz. Bir sürü köpek var. Devletten beklentimiz, o köpeklerin bir barınağa gönderilmesi. Maalesef biz Mustafa'yı kaybettik" diye konuştu.

Mustafa Erçetin'in akrabası Yusuf Saf ise "Bizler açıkçası böyle bir ölümü ne hak eden milletiz ne de insanlarız. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Bir devlet görevlisi olarak, başıboş köpeklerin ne yazık ki genç çocuklarımızı ısırmasından ve kuduza yakalanmasından çok rahatsızız. Belediyemize seslenmek istiyorum. 10 yaşında genç kardeşimi kaybettik. Başıboş köpekleri toplayalım, bir hayvan barınağına toplayalım, çocuklarımız ölmesin" dedi.