Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman öncesi sarı-lacivertli futbolcular ve teknik ekip, Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü sebebiyle saygı duruşunda bulunarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sarı-lacivertliler, dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Giresunspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları süren İrfan Can Eğribayat ile Lincoln Henrique, gribal enfeksiyonu bulunan Enner Valencia antrenmana katılmadı. Gustavo ve Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı saha çalışmaları gerçekleştirirken, Luan Peres ise hazırlıklarını bireysel olarak devam ettirdi.

Sarı-lacivertli takım, Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.